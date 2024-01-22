Четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП в Нижневартовске

В минувшую субботу, 20 января, в ДТП в Нижневартовске получили травмы четверо несовершеннолетних. Виновником аварии стал один из пострадавших, который проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал столкновение с автомобилем.

«Около 17:50 в городе Нижневартовск на пересечении улиц Мира и Жукова, 15-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Faw». В результате ДТП виновник происшествия и три его несовершеннолетних пассажира получили травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Подчеркнем, что за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП. 14 человек получили травмы, в том числе и пять несовершеннолетних.