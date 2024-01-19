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​Жителей Нижневартовска предупредили об ограничении движения автомобилей

В Нижневартовске ограничат движение автомобилей из-за Крестного похода

​Жителей Нижневартовска предупредили об ограничении движения автомобилей
Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в 11:00 у храма Рождества Христова по улице 60 лет Октября, 68 пройдут Крестный ход и Великое освящение воды на реке Оби. С 7:00 до 23:00 на дорогах будет ограничено движение транспорта по следующим дорогам:

− улица Г.И. Пикмана (в границах улиц Чапаева до Ханты-Мансийской);

− проезд Куропаткина (в границах улиц Г.И. Пикмана до 60 лет Октября).

«Ежегодно организации безопасности участников мероприятия городскими службами уделяется особое внимание. Охрану общественного порядка будут обеспечивать полицейские, члены народных дружин. Вход на территорию храмов и набережную реки Оби в месте обустройства купелей будет осуществляться через рамки металлодетекторов (при необходимости возможен личный досмотр граждан)», − добавили в пресс-службе городской администрации.

Напоминаем, в ХМАО подготовили 48 крещенских купелей.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 323, комментариев: 0
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