Поездка на тюбинге завершилась для молодой югорчанки столкновением с авто и травмами

В Нижневартовске автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием тюбинга. Авария случилась поздним вечером накануне, 17 января, на ул. Заводская. 18-летняя девушка каталась на тюбинге, привязанном к автомобилю Hyundai, которым управляла 18-летняя горожанка. На повороте ватрушку вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в «ВАЗ». В результате девушка получила травмы.

В Госавтоинспекции ХМАО подчеркнули: привязывать ватрушку к автомобилю и перевозить на ней людей опасно для жизни и здоровья. Катание на тюбингах, санках, ледянках должно проходить на специально оборудованных склонах или специальных трассах со снежной поверхностью.

Также следует помнить, что часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ устанавливает ответственность за перевозку людей вне кабины автомобиля, трактора, других самоходных машин и пр. За нарушение правил грозит штраф.