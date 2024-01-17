Многоуровневая прогулочная зона появится на набережной Нижневартовска

В Нижневартовске продолжают благоустраивать набережную. Сейчас идет подготовка к следующему этапу строительства. Подрядчик уже огородил территорию и скоро начнет рыхлить грунт для подготовки к забивке свай, сообщает телеграм-канал «Югры официально».

«В этом году планируют благоустроить участок между проездом Куропаткина и улицей Чапаева — здесь разместят многоуровневую прогулочную зону, ее протяженность составит 470 метров», - сказано в сообщении.

Также на набережной появятся детская площадка с аттракционами, зоны отдыха и озеленение.

Это уже третий этап благоустройства набережной. В прошлом году там оборудовали скульптурный зоопарк и селфи-мост.