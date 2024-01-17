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​В Нижневартовске 37-летняя автоледи устроила массовую аварию

В массовом ДТП в Нижневартовске пострадали два человека

​В Нижневартовске 37-летняя автоледи устроила массовую аварию
Фото: ГАИ Югры

Накануне вечером, 16 января, на улице Интернациональная в Нижневартовске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Аварию спровоцировала 37-летняя автоледи на «Kia», которая при развороте столкнулась с другим транспортным средством.

«Около 19:40 на улице Интернациональная в городе Нижневартовск 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Кia», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот», допустила столкновение с «Nissan», движущимся в противоположном направлении. После чего «Kia» развернуло и произошло столкновение с «Opel», движущимся в попутном направлении с «Nissan». В свою очередь 37-летний водитель «Nissan» потерял управление и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Higer», − говорится в сообщении Госавтоинспекции Югры.

В результате ДТП водитель «Nissan» и его 33-летняя пассажирка получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три аварии, в которых пострадали четыре человека.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 329, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
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    array(1) {
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      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
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        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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