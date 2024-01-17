В массовом ДТП в Нижневартовске пострадали два человека

Накануне вечером, 16 января, на улице Интернациональная в Нижневартовске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Аварию спровоцировала 37-летняя автоледи на «Kia», которая при развороте столкнулась с другим транспортным средством.

«Около 19:40 на улице Интернациональная в городе Нижневартовск 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Кia», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот», допустила столкновение с «Nissan», движущимся в противоположном направлении. После чего «Kia» развернуло и произошло столкновение с «Opel», движущимся в попутном направлении с «Nissan». В свою очередь 37-летний водитель «Nissan» потерял управление и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Higer», − говорится в сообщении Госавтоинспекции Югры.

В результате ДТП водитель «Nissan» и его 33-летняя пассажирка получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три аварии, в которых пострадали четыре человека.