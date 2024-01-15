В Нижневартовске в ДТП пострадала 26-летняя девушка

В минувшее воскресенье, 14 января, в Нижневартовске при столкновении двух автомобилей пострадала 26-летняя девушка. Виновником аварии стал 52-летний водитель «Toyota», который спровоцировал аварию из-за несоблюдения скоростного режима, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«Около 07:25 на пересечении улиц Индустриальная и Авиаторов в городе Нижневартовск произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, 52-летний водитель «Toyota» при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с транспортным средством «Datsun». В результате автоаварии 26-летняя пассажирка Datsun, получила травмы», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие выходные в Югре зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек погиб, шестеро − получили травмы.