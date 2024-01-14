В Нижневартовске появятся автобусы-аэроэкспрессы до Стрежевого, Радужного и Мегиона. Городской аэропорт совместно с автовокзалом разрабатывают систему логистических сообщений. Первые рейсы до Стрежевого запустят уже на следующей неделе, передает URA.RU.

«Во втором терминале в зоне прилета откроется отдельная касса для покупки билетов на аэроавтобус с графиком движения транспорта, проездные документы до аэропорта можно будет приобрести на автовокзалах», — рассказал исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров.

Отмечается, что для аэроэкспрессов появится дополнительная остановка в аэропорту.