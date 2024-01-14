Следователи начали проверку в отношении тренера, который приставал к спортсменкам в Нижневартовске

В Нижневартовске 24-летнего тренера юниорской женской хоккейной команды обвинили в домогательствах к воспитанницам. В городских пабликах опубликован отрывок недвусмысленной переписки наставника с одной из своих спортсменок, которая младше него на 10 лет.

Как передают СМИ, знакомые тренера посчитали переписку фейком. За мужчину вступились и некоторые ученики. Тем не менее, тренер написал заявление об увольнении.

Администрация Нижневартовска уже начала проверку. Свое расследование начал и Следственный комитет:

«Следком организовал проверку по факту иных действий сексуально характера с лицом, не достигшим 16 лет. Проверку ведет Следственный отдел по Нижневартовску», — cообщил источник в СКР по ХМАО изданию URA.RU.

С девочкой, которая рассказала об интимной переписке с мужчиной, работают психологи.