В школах Нижневартовска ввели дистанционное обучение на две недели из-за кори и ОРВИ

В Нижневартовске школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости корью и ОРВИ. Дети будут учиться дома с 9 по 21 января, сообщили в городском департаменте образования.

«В связи с регистрацией заболеваемости корью среди детского населения в городе Нижневартовске, превышением эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди детей, на основании решения СПЭК от 08.01.2024 №1 в период с 09.01 по 21.01.2024 образовательный процесс в школах города Нижневартовска будет осуществляться с применением дистанционных технологий», − говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в школе №10 Нижневартовска провели профилактические мероприятия из-за зараженного корью ребенка.