На двух вартовчан завели уголовное дело за незаконную миграцию

В Нижневартовске полицейские возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Фигурантами стали 46-летний мужчина и 51-летняя женщина, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Противозаконную деятельность двое вартовчан осуществляли путем заключения с иностранцами за денежное вознаграждение фиктивных трудовых договоров с организацией, в которой сами работали», - сказано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что за период с января 2021 года по декабрь 2023-го вартовчане легализовали на территории России 73 человека.

Югорчанам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.