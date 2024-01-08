Жителей Нижневартовска предупредили о фейковом телеграм-канале мэра

У мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко появился фейковый телеграм-канал, откуда жителям города рассылают сообщения.

«В «Телеграм» появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени поступают сообщения. Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», - написал Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

Он напомнил свои официальные каналы связи: телеграм-канал - https://t.me/dmitry_koshchenko, ВК - https://vk.com/dmitry_koshchenko.

Ранее мошенники создали фейковые аккаунты губернатора Югры Натальи Комаровой и председателя думы Сургута Максима Слепова.