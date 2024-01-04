Нижневартовская психоневрологическая больница признана лучшим новогодним зданием города

Состоялась церемония награждения победителей городского смотре-конкурса «Новогодний Нижневартовск». Первое место заняла Нижневартовская психоневрологическая больница. Заместитель главы города и директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников поблагодарил всех участников за вклад в создание праздничной атмосферы в городе.

В этом году конкурс собрал 34 заявки от 18 предприятий и организаций города всех форм собственности. Психоневрологическая больница выделилась в номинации «Лучшее оформление фасадов зданий и территорий муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий (с числом работающих до 300 человек)».

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Евгений Платонов отметил: «При украшении территории перед новогодними праздниками весь коллектив всегда работает с особым вниманием. Мы стремились создать уютную атмосферу для наших пациентов и посетителей, чтобы зарядить их положительными эмоциями в этот период. Очень важно продолжать заботиться о своем психическом и психологическом здоровье перед Новым годом».

Жюри конкурса посетило и оценило территории всех участников. Стоит отметить, что для Нижневартовской психоневрологической больницы это уже не первая победа в рамках «Новогоднего Нижневартовска».