Полицейские проводят проверку по факту массовой драки в Нижневартовске

Полицейские проводят проверку по факту конфликта на улице Пермская в Нижневартовске. Там подрались два парня и две девушки, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«В дежурную часть поступило сообщение от жителей дома № 3 о том, что во дворе между компанией молодых людей происходит потасовка, у одного из участников в руках заметен предмет, схожий с пистолетом», - сказано в сообщении.

Участниками конфликта оказались две девушки и двое молодых мужчин 25 - 32 лет, которые распивали спиртное в одной из квартир дома. Через некоторое время между девушками произошел конфликт, который перерос в драку. Парни вмешались, заступаясь за своих девушек. Для выяснения отношений компания переместилась на улицу, где и привлекала внимание соседей.

Молодых людей доставили в полицию.