Общественная приемка одного из самых современных и энергоэффективных объектов теплосетевой инфраструктуры Югры состоялась 26 декабря. В котельной завершены все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. О 100% готовности объекта к эксплуатации энергетики отчитались участникам Координационного совета при Правительстве ХМАО-Югры, главе г. Нижневартовска, председателю окружной Думы и общественникам.

«Завершилось создание значимого для города объекта – новой автоматизированной газовой котельной в квартале В-5. Мероприятие реализовано в рамках действующего концессионного соглашения. Реализация проекта позволит распределить тепловую нагрузку как на существующие микрорайоны восточного планировочного района, так и на территории перспективной общественно-деловой и жилой застройки», - рассказал Дмитрий Кощенко, глава г. Нижневартовска.

Строительство котельной выполнено за 2019-2023 гг, стоимость работ составила 654 млн рублей. Теплоноситель на ней генерируют три современных водогрейных котла отечественного производства «Поликрафт» общей мощностью 45 Гк в час, в проекте предусмотрена возможность установки еще 3 котлов аналогичной мощности. Весь цикл эксплуатации котельной автоматизирован. Отклонение в работе любого прибора или оборудования тут же отразится на мониторе дежурного оператора и диспетчера центральной производственно-диспетчерской службы «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»). На объекте установлена современная система безопасности внутреннего и внешнего периметра.

«Генеральным подрядчиком строительства котельной является нижневартовская компания «Городское освещение». Ее основной профиль – строительство объектов электро- и теплосетевой инфаструктуры. Отмечу высокое качество исполнения строительно-монтажных работ нашими партнерами и точное соответствие плановым срокам их завершения», – поблагодарил коллег Юрий Елин, генеральный директор компании-концессионера «Горэлектросеть».

Накануне Служба жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры выдала энергетикам заключение о соответствии объекта проектной документации. В ближайшее время котельную включат в перечень Ростехнадзора и подключат к общегородскому контуру системы теплоснабжения. Новый объект возьмет на себя нагрузку по обеспечению тепловым ресурсом абонентов частного сектора и городских микрорайонов под номерами 20, 21, 22, 25, 26, 31А и 32.

«Ввод котельной обеспечит город возможностью для своевременного выполнения этапов перспективной застройки: тепловой ресурс от нее будут получать строящиеся 32 и 33 микрорайоны и новый спортивный комплекс на 3 000 мест. Кроме того, увеличится надежность всей городской системы теплоснабжения. Не каждый год в округе сдаются столь значимые объекты. Считаю, что это подарок вартовчанам к новому, 2024 году», – прокомментировал Борис Хохряков, председатель Думы ХМАО-Югры.

В рамках общественной приемки энергетики предложили председателю окружной Думы произвести эксплуатационный запуск котельной. Одним нажатием кнопки на клавиатуре диспетчера современный программный комплекс запустил в работу все технологические процессы.

«Для меня лично, как для жителя Нижневартовска с 1978 года, ввод котельной – очень приятное событие. Выражаю благодарность руководству округа и города, компании «Горэлектросеть» за то, что система теплоснабжения в надежных руках, в наших домах тепло и уютно, и у Нижневартовска есть возможность для дальнейшего развития», - прокомментировал Мехман Гурбанов, член Общественного совета г. Нижневартовска.