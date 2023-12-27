В Нижневартовске «КамАЗ» врезался в легковушку

Накануне утром, 26 декабря, в Нижневартовске произошло ДТП, в котором пострадал 61-летний водитель «Nissan». Его автомобиль столкнулся с «КамАЗом», движущимся в попутном направлении.

«Около 08:20 на улице Авиаторов в городе Нижневартовск 59-летний водитель «Камаз», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот» не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение с транспортным средством «Nissan», движущимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель Nissan, 61-летний мужчина, получил травмы», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.