Шесть катков закрыли в Нижневартовске из-за потепления

В Нижневартовске накануне, 23 декабря, временно закрыли 6 муниципальных катков из-за установившейся в последние дни теплой погоды. Как сообщили в дирекции спортивных сооружений, не работают катки, расположенные на ул. Маршала Жукова, 3/1; пр. Победы, 19/1, ул. Дружбы народов, 7/1, ул. Пермской 23-а и на ул. 60 лет Октября 16.

«В связи с погодными условиями и техническим состоянием 6 муниципальных катков сегодня не работают. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — сообщили в Дирекции спортивных сооружений 23 декабря.