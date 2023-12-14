Три автомобиля столкнулись в Нижневартовске

Накануне, 13 декабря, на улице Интернациональная в Нижневартовске произошло столкновение трех автомобилей. По предварительной информации, водитель «ВАЗ» на быстрой скорости допустил занос транспорта и спровоцировал ДТП.

«Около 07:30 на улице Интернациональная, 26-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с автомобилями «Yotong» и «Kia». В результате ДТП виновник автоаварии и его пассажир получили травмы», − рассказали в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали восемь ДТП, в которых один человек погиб, 11 − получили травмы.