Компания «Горэлектросеть» представила доклад о результатах деятельности своего филиала «Управление теплоснабжения г. Нижневартовска» по реализации концессионного соглашения. В публичных слушаниях приняли участие Виктор Ситников, директор департамента строительства, Анатолий Боков, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, депутаты и общественники.

Четыре года назад между городской администрацией, Правительством ХМАО-Югры и энергетиками было заключено концессионное соглашение на управление имущественным комплексом централизованной системы теплоснабжения Нижневартовска. До 2029 года в реконструкцию котельных, ЦТП, сетей, а также в строительство новых объектов системы теплоснабжения «Горэлектросеть» инвестирует порядка четырех с половиной миллиардов рублей.

«Плановые финансовые показатели по реализации инвестпрограммы за 2019-2023 гг выполнены на 100%. В мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности городской системы теплоснабжения только в 2023 году мы вложили 391,5 млн рублей, общий объём инвестиций за 4 года составил почти 2 миллиарда рублей», - рассказал Юрий Елин, генеральный директор АО «Горэлектросеть».

В ноябре текущего года концессионер завершил строительство газовой котельной квартала В-5. Новый объект обеспечит город возможностью для своевременного выполнения этапов перспективной застройки, позволит снизить нагрузку на существующие тепловые сети, повысит качество и стабильность теплоснабжения более чем для 280 тысяч жителей Нижневартовска.

В котельной №5 в 2023 году энергетики заменили два силовых трансформатора, обеспечивающих объект электроэнергией и модернизировали газораспределительный пункт. Обновленный ГРП позволит эффективно контролировать расход газа и безопасно управлять технологическими процессами.

В котельной № 3А установили новый водогрейный котел КВГМ-100, он значительно увеличил надежность работы оборудования котельной и сократил эксплуатационные затраты. Такой же котел в прошлом году смонтировали в 5-й котельной.

В рамках концессионного соглашения до 2029 года в двух самых мощных городских котельных под номерами 5 и 3А «Горэлектросеть» заменит еще 4 котла, модернизирует газовое оборудование, смонтирует современные насосные парки. Объем вложений составит 1 020 млн рублей.

В ЦТП 14/2 демонтировали прослужившее более 30 лет оборудование и установили современные пластинчатые теплообменники, надежный энергосберегающий насосный парк и систему автоматического управления и контроля. Техническое перевооружение позволит дистанционно регулировать работу оборудования в зависимости от погодных условий и оперативно реагировать на любые изменения в работе всех систем ЦТП. В рамках выполнения обязательств, заложенных в концессионном соглашении, в Нижневартовске с 2021 года модернизировали уже четыре тепловых пункта, общая стоимость работ составила 208,3 миллионов рублей.

Продолжается масштабная реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В текущем году энергетики заменили 17 участков общей протяженностью 2 400 метров.

«Материалы и оборудование, которые используются в Нижневартовске для выполнения обязательств концессионера, проходят несколько этапов строгого входного контроля. Так, для модернизации теплотрасс мы используем стальные трубы в ППУ-изоляции, они устойчивы к колебаниям температуры и обеспечивают минимальную потерю тепла при его транспортировке. Для реконструкции сетей горячего водоснабжения – гибкие и надежные трубы Изопрофлекс», - подчеркнул Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Отметим, что работы по реконструкции сетей и их ремонту филиал выполняет «под ключ».Восстановлением дорожного полотна и газонов, поврежденных в ходе земляных работ, занимается собственная служба УТС. Ее специалисты за 2023 год заасфальтировали 113 участков и восстановили 196 газонов.

Помимо обязательств, заложенных в концессионном соглашении, в 2023 году теплоэнергетики по собственной инициативе модернизировали коммунальные сети ШОР «Самотлор» и МБОУ № 12. После замены ветхих трубопроводов, состоящих на балансе бюджетных учреждений, на объектах восстановили благоустройство.

Несмотря на масштабные инвестиции, концессионеру четвертый год удается сдерживать максимальный рост тарифа. Стоимость гигакалории для вартовчан остаётся одной из самых низких в Югре и составляет 2 019, 77 рублей. Для сравнения, в Ханты-Мансийске 1 Гкал стоит 2 469,23 руб, в соседнем Излучинске 2 329, 90 руб.

«Мы работаем в интересах вартовчан и активно развиваем клиентские сервисы филиала. За 2023 год Центр обслуживания клиентов отработал более 18,5 тысяч заявок от потребителей, онлайн-сервисы личного кабинета НРИЦ работают в круглосуточном режиме. В абонентском отделе физические и юридические лица получают оперативные консультации руководителей и специалистов комплекса сбытовых услуг УТС», - рассказал Алексей Елин.

Отдельный пункт доклада концессионера - преобразования внутри предприятия. Заработные платы теплоэнергетиков ежегодно индексируются, выполняются все обязательства коллективного договора. Планомерно обновляется автомобильный парк филиала. Сотрудники обеспечены спецодеждой и инструментами, согласно должностям и условиям работы, и даже сверх нормативов.

«Большое спасибо за такой подробный и понятный отчет. «Горэлектросеть» работает для людей и всегда открыта к конструктивному диалогу. Позитивные изменения, которые происходят в нижневартовской системе теплоснабжения, заметны каждому жителю. Осенью для нас, общественников, была организована экскурсия по тем объектам, модернизация которых выполнялась в 2023 году. Мы убедились в высоком качестве выполнения работ в ЦТП, котельных и на сетях теплоснабжения», - прокомментировала Нина Ермолаева, член Общественного совета г. Нижневартовска.

«Говоря о взаимодействии с концессионером, будет справедливым отметить высокую степень ответственности АО «Горэлектросеть» перед Нижневартовском и его жителями. Мы видим конкретные шаги в части исполнения обязательств концессионного соглашения. Это вселяет уверенность, что в ближайшее время будут созданы оптимальные условия для развития новых микрорайонов и последовательно решатся вопросы, касающиеся повышения надежности теплоснабжения в целом на территории муниципалитета. В уходящем году завершено строительство котельной В-5, совсем скоро объект будет введен в эксплуатацию. У администрации города и руководства компании «Горэлектросети» есть понимание, как совместными усилиями достичь решения поставленных задач и достигнуть конечного итога – повысить уровень комфорта, а значит улучшить качество жизни вартовчан», – резюмировал заместитель главы Нижневартовска, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников.