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В Нижневартовске завершили демонтаж разрушенного дома

Снос разрушенного взрывом газа дома завершили в Нижневартовске

В Нижневартовске завершили демонтаж разрушенного дома
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске завершили работы по демонтажу дома №6А на ул. Мира, который пострадал от взрыва газового баллона в декабре прошлого года. Подрядчик полностью разобрал высотные элементы конструкций здания, которые могли представлять опасность для жителей микрорайона и соседних домов, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Специалисты готовы к сортировке и вывозу фракций, оставшихся в результате демонтажа строения, в соответствии с планом организации работ», — отметили в пресс-службе.

По данным специалистов ВНИИ по проблемам ГО и ЧС, показатели соседних домов находятся в норме. После уборки территории проведут еще одну экспертизу.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 341, комментариев: 0
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