В Нижневартовске оказали помощь женщине с послеродовым психозом

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LIpCEYmvdvVSa+jf6zknV4ONqL//laN5j0uAPl7H1jihG0QMJGK1ct1EXcxaVnK0mJJTKg3CM8kGPqt34u/MRzQLj5J05/4SvREe4TKgk+Ukcll9R7NnjT3UTYXP0LNS"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LIpCEYmvdvVSa+jf6zknV4ONqL//laN5j0uAPl7H1jihG0QMJGK1ct1EXcxaVnK0mJJTKg3CM8kGPqt34u/MRzQLj5J05/4SvREe4TKgk+Ukcll9R7NnjT3UTYXP0LNS"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rtQcErTskLs50rzpR4hLa+nYwSK9HLTTc7g29NZUyAw6tf4C9gzvA5aGHr6KupiTRIiN6VlLrsvBN7EnPP8FmiVK/qzShoWQvWvQXbgWVpbBnemcyNimmSj+A9zzzEV6"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rtQcErTskLs50rzpR4hLa+nYwSK9HLTTc7g29NZUyAw6tf4C9gzvA5aGHr6KupiTRIiN6VlLrsvBN7EnPP8FmiVK/qzShoWQvWvQXbgWVpbBnemcyNimmSj+A9zzzEV6"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LIpCEYmvdvVSa+jf6zknV4ONqL//laN5j0uAPl7H1jihG0QMJGK1ct1EXcxaVnK0mJJTKg3CM8kGPqt34u/MRzQLj5J05/4SvREe4TKgk+Ukcll9R7NnjT3UTYXP0LNS"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LIpCEYmvdvVSa+jf6zknV4ONqL//laN5j0uAPl7H1jihG0QMJGK1ct1EXcxaVnK0mJJTKg3CM8kGPqt34u/MRzQLj5J05/4SvREe4TKgk+Ukcll9R7NnjT3UTYXP0LNS"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rtQcErTskLs50rzpR4hLa+nYwSK9HLTTc7g29NZUyAw6tf4C9gzvA5aGHr6KupiTRIiN6VlLrsvBN7EnPP8FmiVK/qzShoWQvWvQXbgWVpbBnemcyNimmSj+A9zzzEV6"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rtQcErTskLs50rzpR4hLa+nYwSK9HLTTc7g29NZUyAw6tf4C9gzvA5aGHr6KupiTRIiN6VlLrsvBN7EnPP8FmiVK/qzShoWQvWvQXbgWVpbBnemcyNimmSj+A9zzzEV6"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjdkGKJQ
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,8133   EUR  96,9187  

Новости

Больше новостей
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?
Комментировать
0
Больше опросов

Врачи Нижневартовска помогли женщине с редким психическим расстройством

В Нижневартовске оказали помощь женщине с послеродовым психозом

Врачи Нижневартовска помогли женщине с редким психическим расстройством
Фото: ru.freepik.com

Жительнице Нижневартовска, недавно ставшую мамой, помогли справиться с редким расстройством. Как сообщила сама женщина, после появления малыша на свет ее психическое состояние изменилось: стала испытывать слуховые обманы, галлюцинации. Врачи поставили ей послеродовой психоз.

«Пациентка была госпитализирована в стационар с послеродовым психозом. Это не часто встречающееся расстройство психики, которое может проявиться после состоявшихся родов спустя некоторое время. Ей было назначено лечение, которое она успешно завершила и была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. Дальнейшую поддержку амбулаторно ей оказывает врач-психиатр. Своевременное обращение за медицинской помощью поможет девушке вернуться к прежней жизни без каких-либо дальнейших ограничений», — прокомментировала заведующая общепсихиатрическим отделением, врач-психиатр Людмила Шерементьева.

Причины проявления послеродового психоза могут быть разными – от генетической предрасположенности, изменения гормонального фона до физического истощения в момент рождения ребенка или переутомления молодой мамы во время ухода за малышом. Врачи подчеркивают, что с данным недугом справиться самостоятельно пациентам невозможно. Необходима помощь специалиста, который проконтролирует состояние и составит индивидуальный план лечения.

«Женщина, которая находится в состоянии послеродового психоза, может испытывать резкие перепады настроения: от резкого эмоционального возбуждения до чувства подавленности и полной апатии даже к собственному малышу. Нельзя игнорировать эти симптомы, так как послеродовой психоз у женщин может привести к непредсказуемым последствиям. Поддержка близких и медицинского персонала в этот период будет необходима как никогда», — подчеркнула врач-психотерапевт психотерапевтического отделения больницы Екатерина Кулешова.

Сегодня девушка в полном порядке. А врачи напоминают, что физическое и психическое благополучие женщины, ставшей мамой, также важны для здоровья ребенка.


нравится (4) не нравится (0)
23 ноября в 11:15, просмотров: 719, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=LgSlUCFVzWA8atVDbFWcv4zshUTpr7adOzBC8DFdTbfk7IsTiFXetnNmM3Ycl/qV4T95hLxyeWY7RTAbbsaW4UgfMw5hUaL/CFbz5LLEhy4Y4wrkeIegcaNtJOBR3pdpcUj+hiQPVKiJPDKr+VaI9g=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=LgSlUCFVzWA8atVDbFWcv4zshUTpr7adOzBC8DFdTbfk7IsTiFXetnNmM3Ycl/qV4T95hLxyeWY7RTAbbsaW4UgfMw5hUaL/CFbz5LLEhy4Y4wrkeIegcaNtJOBR3pdpcUj+hiQPVKiJPDKr+VaI9g=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=LgSlUCFVzWA8atVDbFWcv4zshUTpr7adOzBC8DFdTbfk7IsTiFXetnNmM3Ycl/qV4T95hLxyeWY7RTAbbsaW4UgfMw5hUaL/CFbz5LLEhy4Y4wrkeIegcaNtJOBR3pdpcUj+hiQPVKiJPDKr+VaI9g=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=LgSlUCFVzWA8atVDbFWcv4zshUTpr7adOzBC8DFdTbfk7IsTiFXetnNmM3Ycl/qV4T95hLxyeWY7RTAbbsaW4UgfMw5hUaL/CFbz5LLEhy4Y4wrkeIegcaNtJOBR3pdpcUj+hiQPVKiJPDKr+VaI9g=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=LgSlUCFVzWA8atVDbFWcv4zshUTpr7adOzBC8DFdTbfk7IsTiFXetnNmM3Ycl/qV4T95hLxyeWY7RTAbbsaW4UgfMw5hUaL/CFbz5LLEhy4Y4wrkeIegcaNtJOBR3pdpcUj+hiQPVKiJPDKr+VaI9g=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=LgSlUCFVzWA8atVDbFWcv4zshUTpr7adOzBC8DFdTbfk7IsTiFXetnNmM3Ycl/qV4T95hLxyeWY7RTAbbsaW4UgfMw5hUaL/CFbz5LLEhy4Y4wrkeIegcaNtJOBR3pdpcUj+hiQPVKiJPDKr+VaI9g=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Глава Югры считает возможным замену части чиновников на нейросеть 600
  2. ​Александр Моор: Каждый третий инвестпроект в Тюменской области реализуется в сфере сельского хозяйства 577
  3. Депутат Госдумы назвал рождение двух детей для россиян билетом в нищету 577
  4. ​Увидеть стратегию 541
  5. Инвестор поможет Сургуту в модернизации уличного освещения 540
  6. В Сургуте бухгалтер получила 4 года колонии за кражу 2 млн рублей 530
  7. ​В Югорске Honda врезалась в фуру - погиб 40-летний мужчина 521
  8. ​В Тюмени пройдет форум-выставка «ВозМОЖНОсти» 497
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 ноября? // АФИША 486
  10. Партийный десант проверил строительство набережной у будущего НТЦ в Сургуте 481
  1. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5217
  2. Самая большая новогодняя елка в Сургуте будет 20 метров в высоту 2135
  3. «Была нужда, стала одежда»: в Сургуте на месте общественного туалета появился магазин 1766
  4. ​Застройщики торопятся – Сургут готовится к освоению последних самых «вкусных» участков под жилье 1716
  5. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 1631
  6. ​В третьем квартале рост ВВП в России оказался выше, чем в США. Но радоваться рано 1581
  7. ​Вертикаль 1570
  8. ​В День Югры на выставке «Россия» в Москве выступит «Дискотека Авария» 1377
  9. ​Не хочу детей, хочу апероль! 1372
  10. В Югре заканчивается голосование по выбору главного достижения и перспективного проекта на 2024 год среди муниципалитетов 1294
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 31891
  2. Нечеловеколюбивая тема 31667
  3. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 5267
  4. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5217
  5. Ключ к прошлому. Кладезь знаний сургутского краеведа. 4486
  6. «…Смелый казацкий острог» 4446
  7. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 3811
  8. «Мы хотим создать полноценное и большое комьюнити сургутских айтишников» 3393
  9. ​Всегда — Новый! 3373
  10. Стены помнят. Пока помнят… 3135

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика