Владельца пассажирского теплохода в Нижневартовске будут судить за махинации с субсидиями

Жителя Нижневартовска осудят за подделку документов. По информации Управления на транспорте МВД России по УрФО, горожанин, имея в собственности теплоход, осуществлял движение по речному маршруту «Нижневартовск – Былино». Однако мужчина лично составлял липовые договоры затрат, чтобы получить больше субсидий за оказываемые им услуги.

Подобным образом ежегодно предприимчивый бизнесмен незаконно присваивал от трехсот до четырехсот тысяч рублей, а в общем сумма ущерба, причиненного его действиями бюджету субъекта РФ, превысила два миллиона рублей.

Схема преступного обогащения была раскрыта в результате грамотной работы оперуполномоченных подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Сургутского ЛО, которым удалось вывести на чистую воду предпринимателя. Сыщики обнаружили и систематизировали достаточное количество улик, позволивших следователям транспортной полиции возбудить и расследовать в рекордно короткие три месяца уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ. В его рамках, в том числе, была проведена бухгалтерская экспертиза, изъяты и приобщены поддельные печати, которыми гражданин заверял платежные документы с завышенными расчетами.

«Значительную помощь в установлении истины стражам порядка оказал и сам подозреваемый, который добровольно согласился на сотрудничество со следствием, дал чистосердечные признательные показания, а позже возместил потерпевшей стороне причиненный ущерб в полном объеме. Следует отметить, что преступление, в котором обвиняется нижневартовец, относится к категории тяжких и предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до шести лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.