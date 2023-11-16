В Нижневартовске нашли обезображенный труп собаки

В Нижневартовске нашли трупы животных без шкур и лап. По информации телеканала N1, первое тело обнаружили у мусорки возле дома на улице Спортивной. Очевидцы предполагают, что это тела собак.

«Специалисты Ветслужбы Югры связались с представителями СМИ, установили точный адрес и сейчас выедут на место. Также на место выехали сотрудники ОМВД. Определить какое именно это животное можно только после осмотра и экспертизы», – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что ранее в Лангепасе произошло резонансное убийство собаки: мужчина жестоко расправился с животным и уснул рядом с трупом.