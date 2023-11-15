У школьника из Нижневартовска диагностировали корь

В Нижневартовске у одного из учеников школы №17 диагностировали корь. Несколько десятков школьников перевели на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба администрации города.

«В Нижневартовске, по информации департамента образования администрации города, в школе №17 зарегистрирован один случай заболевания корью. Случай подтвержден лабораторно у ученика школы. Всплеска заболеваемости в городе нет», - говорится в сообщении.

В школе на основании предписания Роспотребнадзора организовали утренний фильтр с целью выявления лиц с симптомами кори и медицинское наблюдение за контактными сотрудниками и обучающимися. Кроме того, 54 учеников из 43 классов перевели на дистанционное обучение с 11 ноября по 1 декабря. Также собирается информация о прививках против кори у детей и взрослых.

В детской поликлинике проводят вакцинацию непривитых детей. За два дня привились почти 30 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора, завозы кори в Югру продолжаются. Из всех зарегистрированных случаев импортированы 3%, завезены 82%, еще 15% являются семейными (когда члены семьи заражаются друг от друга).

Корь – вирусная инфекция, сопровождающаяся лихорадкой, общей интоксикацией, поражением периферических сосудов. Вирус кори очень контагиозен. При контакте с больными люди не привитые и ранее не болевшие корью заболевают в 100% случаев. Заразным человек становится в конце инкубационного периода, когда симптомов еще нет, и очень заразен в начале клинических проявлений, когда появляется респираторный синдром и сыпи еще нет. Распространяется вирус кори воздушно-капельным путем на значительные расстояния с током воздуха. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефалит, который в 10% случаев становится причиной летальных исходов.