В окружную больницу Нижневартовска попала 44-летняя пациентка в критическом состоянии

В приемное отделение окружной больницы Нижневартовска поступила 44-летняя женщина с высокой температурой, затрудненным дыханием, болью в печени, одышкой и нарушением сознания. Она считала своей болезнь обычной простудой, однако у нее выявили абсцесс печени и обширную двустороннюю полисегментарную пневмонию, рассказали в Депздраве Югры.

Врачи вскрыли абсцесс, удалили и дренировали гнойную полость. Но состояние пациентки ухудшалось с каждым часом: артериальное давление падало, кровь не получала достаточного количества кислорода. «Мы приняли решение оставить пациентку в отделение реанимации, где она находилась в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких и 100% кислороде. Ей также продолжали вводить норадреналин для поддержания стабильного артериального давления. Были назначены сильные антибиотики, но и это не привело к положительной реакции», − поделилась врач-анестезиолог-реаниматолог Снежана Пахтыбаева.

Врачи экстракорпорально очистили ей кровь. Специальный фильтр позволил «поймать» эндотоксин, отравляющий кровь.

Через два дня терапия дала положительный эффект. «Пациентка все еще нуждалась в ИВЛ из-за двусторонней полисегментарной пневмонии и респираторного дистресс-синдрома, характерного для сепсиса. При этом синдроме легкие становятся похожими на «камень». Для лечения врачи ввели эндобронхиальный искусственный сурфактант, который применяется в самых тяжёлых случаях и не всегда приводит к положительному результату, но здесь он сработал сразу же», − говорится в сообщении.

Через несколько дней пациентку отключили от аппарата ИВЛ, она пришла в сознание. Позже женщину перевели в отделение хирургии для дальнейшего наблюдения. Сегодня ее уже выписали домой.