Замначальника судебных приставов Нижневартовска обвинили в превышении полномочий

СК возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника отделения судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району Людмилы Егоровой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, подозреваемая «не обеспечила и не проконтролировала своевременность и полноту принимаемых судебными приставами-исполнителями мер, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, что повлекло неприменение мер принудительного исполнения по ряду исполнительных производств о взыскании алиментов и о взыскании задолженности за услуги ЖКХ».

«При этом несколько исполнительных производств были возбуждены в отношении самой подозреваемой», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки. Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также других должностных лиц, причастных к его совершению.