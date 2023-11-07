В Нижневартовске спасли жизнь подростка с анафилактическим шоком от пищевой аллергии

В приемное отделение Нижневартовской окружной клинической детской больницы поступил подросток с анафилактическим шоком от пищевого аллергена. Он попал к специалистам с сыпью и одутловатым лицом. А также у ребенка начались сбои в работе сердца и сосудов, нарушилось сознание, критически понизились основные показатели жизнедеятельности, рассказали в Депздраве Югры.

«Анафилактический шок – это состояние, которое в 20% случаев и более способно привести к смерти. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников угроза жизни миновала», − говорится в сообщении ведомства.

Врачи обращают внимание, что первые симптомы анафилактического шока начинаются с появления тревожности, страха, беспокойства. Состояние быстро сменяется головной болью, шумом в ушах, головокружением. В считанные секунды развивается общая слабость, сдавливается грудь, появляется кашель, нарушается дыхание.

В результате наступает острая сердечная недостаточность, снижается артериальное давление, развивается тахикардия, а одышка может перейти в удушье. Счет идет на минуты. Для анафилактического шока характерна крапивница, отек Квинке различной локализации и степени выраженности.

«Пациентам, которые перенесли анафилактический шок и знают о наличии аллергии должны всегда иметь при себе раствор эпинефрина (адреналина) 0,1% и антигистаминные препараты», − добавили в ведомстве.

Алгоритм действий до прибытия специалистов скорой помощи следующий:

1.Прекратите поступление аллергена.

2.Уложите пострадавшего на спину.

3.Поднимите ему ноги.

4.Поверните голову в сторону.

5.Если есть признаки остановки. дыхания, начните непрямой массаж сердца.

6.Обеспечьте искусственную вентиляцию легких.