Пожар в торговом центре произошел ночью в Нижневартовске

В ночь с 3 на 4 ноября произошел пожар в одном из торговых центров Нижневартовска. На месте происшествия работали 8 единиц пожарной техники и 32 спасателя. На ликвидацию возгорания ушло меньше часа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в официальном телеграм-канале.

«4 ноября около часа ночи на телефоны экстренных служб стали поступать сообщения о пожаре на втором этаже торгового центра, расположенного на границе городских застроек и промышленной зоны. К моменту прибытия первых подразделений горение происходило на втором этаже здания. Кроме того, над кровлей ТЦ был дым, что предполагало начало выхода огня в чердачное помещение», - рассказали подробности в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли дорогу, чтобы пожарные протянули магистральные линии с противоположной стороны улицы для бесперебойной подачи воды. Кровлю здания пришлось вскрыть - благодаря этому пожар не принял катастрофических масштабов.

Причины пожара устанавливаются.