Школу Нижневартовска включили в топ-500 лучших образовательных учреждений страны

Нижневартовская средняя школа №42 вошла в топ-500 лучших образовательных учреждений страны. Она заняла 478 место, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

«По итогам самого масштабного интеллектуального турнира в России «Лига Знаний: школы и колледжи», проводимого государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» школа заняла 478 место», - говорится в сообщении.

В школе №42 постоянно внедряются новые технологии. Действует лаборатория «STEAM-студия» на основе 3D-моделирования, ведутся занятия по мультимедиапроектированию, работают школьное научное общество, театральная студия, хор, музыкальная студия, студия хореографии.

Всероссийский интеллектуальный турнир «Лига знаний: школы и колледжи» проходил с марта по июль 2023 года. Он состоял из индивидуальных и командных игр для школьников и студентов колледжей. От конкурсантов требовались логика, эрудиция и творческий подход. Образовательные учреждения, которые вошли в топ-500, получат памятные награды от организаторов.