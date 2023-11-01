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Вартовчанин спас людей из горящего дома

Житель Нижневартовска спас людей из горящего дома

Вартовчанин спас людей из горящего дома
Фото: пресс-служба "Центроспас-Югории"

Вартовчанин Эльмир Фаткуллин, работающий спасателем в «Центроспас-Югории», эвакуировал людей из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Пожар, очевидцем которого стал Эльмир, произошел 22 октября на проспекте Победы в Нижневартовске. Мужчина возвращался домой с тренировки и увидел возгорание квартиры на третьем этаже. Из-за пожара все квартиры, находящиеся выше, оказались отрезаны от выхода.

Эльмир попросил очевидцев позвонить в экстренные службы, а сам побежал на 3 этаж. Вместе с другими людьми он попытался закрыть дверь горящей квартиры, но огонь начал вырываться из нее в подъезд.

До приезда пожарных Эльмир и жители дома решили бороться с огнем с помощью подручных средств. Они набирали воду в ведра и тазики и заливали огонь, чтобы создать безопасный коридор для эвакуации.

«В это время подоспели пожарные, которые тушили квартиру, а я принялся эвакуировать людей сверху. Поднялся на 4 этаж, постучал в квартиру, дверь не открывали. Вернулся вниз продышаться, глаза съедал едкий дым. Позвал пожарного в аппарате для подстраховки себя и жителей квартиры. Затем еще раз постучали, дверь открылась – там были мужчина и женщина, вся квартира была в дыму. Снял с себя кофту и отдал женщине закрыть дыхательные пути, мужчине отдал шапку. Мы вместе с пострадавшими спустились вниз, в безопасное место», – рассказал спасатель.

После спасения людей Эльмир помог пожарным в ликвидации возгорания.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 114, комментариев: 0
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