Мошенники оставили вартовчанина без денег с помощью бонусов

40-летний житель Нижневартовска лишился денег после общения с мошенниками. Он попался на распространенную уловку аферистов, связанную с программами лояльности банков, сообщает пресс-служба ОМВД города.

Мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что у югорчанина накопились мультибонусы. Пообещав зачислить бонусы на банковский счет вартовчанина, мошенник убедил его продиктовать номер банковской карты. Затем он сообщил, что при зачислении произошла блокировка расчетного счета, в связи с чем необходимо пополнить баланс карты.

«Поверив звонившему, заявитель направился в ближайший банкомат и осуществил внесение денежных средств, после этого неизвестный, имея доступ к личному кабинету, произвел денежные переводы на неустановленные счета. Позже аферист сообщил потерпевшему, что счет до сих пор заблокирован и попросил внести денежные средства еще раз. Неизвестный вновь осуществил переводы денежных средств на неизвестные счета», - рассказали в пресс-службе полиции.

Общий ущерб составил 38 799 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сотрудники полиции призывают югорчан быть предельно бдительными и ни в коем случае не сообщать реквизиты своих счетов и банковских карт неизвестным.