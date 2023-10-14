В Нижневартовске спасли мужчину, которому диагностировали ложную аневризму

В Нижневартовске спасли 68-летнего мужчину с ложной аневризмой в паховой области. Это заболевание, которое проявляется в виде скопления крови, образовавшегося из-за частичного нарушения целостности сосудистой стенки и не содержащей структур нормальной стенки артерии, и может привести к летальному исходу.

Традиционная «открытая» операция всегда имеет высокие риски, особенно у пациентов с такой патологией, поэтому специалисты приняли решение о проведении чрескожной эмболизации ложной аневризмы – малоинвазивного вмешательства с целью выключения аномального сосудистого образования из кровотока.

«Процедура длилась 15-20 минут. Под ультразвуковым контролем в полость псевдоаневризмы была введена игла, через которую был пропущен металлический проводник, вызывающий тромбоз ее полости. Сама полость превращается в гематому. Со временем кровь в подкожной клетчатке рассасывается и дефект в артерии заживает», — комментирует сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.

Благодаря этому простому, современному, малотравматичному вмешательству не требуется сложная открытая операция и общая анестезия, что позволяет сократить время пребывания в больнице и сделать пациента полностью здоровым, минимизируя риски для жизни. Сегодня мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.