В Югре на полицейских, зарегистрировавших 1,3 тыс. мигрантов, завели уголовное дело

Полицейские из Нижневартовска стали фигурантами уголовного дела за незаконную регистрацию мигрантов в квартирах горожан. Дело возбуждено по статье о халатности, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, трое сотрудников подразделения по вопросам миграции допустили грубое нарушение требований федерального законодательства и незаконно поставили на миграционный учет на территории г. Нижневартовска не менее 1285 иностранных граждан», - говорится в сообщении.

Полицейские регистрировали мигрантов по адресам жителей Нижневартовска, которые не знали об этих действиях и свое согласие на регистрацию в своих квартирах не давали.

Сейчас с участием подозреваемых проводятся следственные действия.