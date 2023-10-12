Вартовчанин погиб под завалами грунта - СК начал проверку

В Нижневартовске следователи начали проверку по факту гибели мужчины под завалами грунта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла днем накануне, 11 октября. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при проведении земельных работ в переулке Оренбургский обрушился грунт. В результате погиб мужчина, который в момент обрушения грунта находился в траншее.

«По факту произошедшего следователем следственного отдела по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО – Югре проводится процессуальная проверка», - отметили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.