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Вартовчанка два раза попалась на продаже алкоголя подростку

Продавец из Нижневартовска заработала уголовку за продажу алкоголя несовершеннолетним

Вартовчанка два раза попалась на продаже алкоголя подростку
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске 71-летний продавец продуктового магазина дважды была поймана на продаже алкоголя несовершеннолетнему. Теперь в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«В мае 2023 года 71-летняя продавец продуктового магазина по решению суда была привлечена к административной ответственности по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ за реализацию несовершеннолетнему алкогольной продукции. Женщина оплатила назначенный ей административный штраф в размере 15 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – Накануне, находясь на рабочем месте, она вновь осуществила реализацию слабоалкогольной продукции 17-летнему подростку, не поинтересовавшись его возрастом».

Напоминаем, ранее жительницу Лангепаса наказали штрафом за спаивание подростков.


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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
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              bool(true)
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      }
    }
  }
}
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