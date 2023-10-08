В Нижневартовске спасли женщину с многососудистым поражением

Врачи окружной больницы Нижневартовска сделали три операции для спасения пациентки с многососудистым поражением. Женщина поступила с жалобами на рвоту кровью, черный стул, общую слабость и недомогание. Она также испытывала боли в нижних конечностях при минимальной нагрузке и имела длительно незаживающую рану на правой ноге в связи с сахарным диабетом 2 типа, рассказали в Депздраве Югры.

«Специалисты отделения эндоскопии сразу же провели ФГДС и обнаружили острую язву двенадцатиперстной кишки, которую тут же подвергли эндоскопическому гемостазу. На фоне кровотечения из язвы развился инфаркт миокарда 2 типа. Коронарография показала выраженное многососудистое поражение коронарных артерий», – говорится в сообщении.

Женщине предстояла реваскуляризация коронарных артерий. При последующем обследовании нижней конечности, которая беспокоила пациентку, врачи выявили окклюзию артерий правой ноги. Рентгенхирурги провели стентирование бедренной и подколенной артерии, а также выполнили баллонную ангиопластику берцовых артерий.

Благодаря своевременному вмешательству и специализированному уходу за раной, удалось избежать ампутации. Сегодня пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.