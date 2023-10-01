В Нижневартовске на рыбалке погиб человек

Очередное происшествие с рыболовом в Югре: накануне водолазы искали пропавшего человека в Нижневартовске. Как передает пресс-служба окружного управления МЧС, сообщение о пропаже поступило накануне от напарника рыбака. Он рассказал, что отправился на рыбалку с двумя друзьями. Вечером один из них ушел проверять сети на воде, а остальные легли спать — утром они обнаружили на реке перевернутую лодку.

«К поиску незамедлительно приступили экстренные службы, но поиски результатов не дали, — отмечают в МЧС. — Из-за большой глубины (более пяти метров) к поискам были привлечены водолазы. На дне карьерного озера в 15 м от берега водолазами было обнаружено тело пропавшего».