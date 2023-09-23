В Нижневартовске установят на колодцы сети, чтобы обезопасить людей и исключить попадание мусора

В Нижневартовске на 10 люков установили прочные сети, чтобы обезопасить колодцы от попадания крупного мусора и людей от падения. Об этом сообщают представители «Нижневартовских коммунальных сетей». Производственная служба предприятия специально разработала защитное устройство из суперпрочного материала.

«Материал — это стропа, который используется для перевозки грузов, его используют и для перевозки морских грузов. Поэтому соль не разъедает его. В канализации она проработала полгода, никаких изменений не претерпела», — подчеркнул руководитель производственной группы НСК Сергей Шахматов.

Отмечается, что идею компания позаимствовала у Китая, доработав под природные условия округа. Сеть крепится в колодце сразу под крышкой на специальные крючки, поэтому рабочие смогут легко ее снять при необходимости.

Пока инновация проходит тестовый режим. После зимы станут решать, необходимо ли устанавливать сети на всех люках города.