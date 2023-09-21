3,5 тысячи заболевших ОРВИ зарегистрировали в Нижневартовске за неделю

В Нижневартовске за неделю с 11 по 17 сентября заболеваемость ОРВИ выросла на 104,3% по сравнению с неделей ранее. Больше всего новых заболевших - среди школьников.

«Заболеваемость выросла за счет всех возрастных групп, наибольший рост наблюдается среди школьников. Всего за 37–ю неделю 2023 года зарегистрировано 3469 случаев ОРВИ, госпитализированы 17 человек. Также отмечается рост уровня заболеваемости внебольничными пневмониями. Случаев гриппа не зарегистрировано», - прокомментировала начальник ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Юлия Буторина.

Она рекомендовала горожанам пройти вакцинацию. На данный момент в Нижневартовске против гриппа привиты более 29 тысяч человек. Врачи приглашают жителей обратиться в прививочный кабинет отделения поликлиники по месту жительства, чтобы поставить вакцину.