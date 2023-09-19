Житель Нижневартовска выставил на продажу эзотерический магазин

В Нижневартовске продают эзотерический магазин с услугами гадания. Объявление опубликовали на сайте «Авито». По словам продавца, этот бизнес подойдет тем, кто хочет реализовать внутренний потенциал и раскрыть свой дар.

«Продается эзотерический магазин «Лавка Счастья». С большим ассортиментом товаров (руны, карты Таро, натуральные природные камни, обереги и многое другое). Активные аккаунты в социальных сетях. Есть своя наработанная клиентская база. Магазин имеет сильную заряженную многими годами энергетику! В «Лавке Счастья» вы можете оказывать услуги гадания на картах таро, рунах, метафорических картах и многое другое», − говорится в объявлении.

Собственник также отметил, что продает 23-летний бизнес из-за переезда в другой город.