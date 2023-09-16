В Нижневартовске осудят мужчину, который накопил крупный долг по кредиту и не желал его выплачивать

Житель Нижневартовска накопил трехмиллионный долг по кредиту и теперь его ждет суд. По информации городской прокуратуры, мужчина уклонялся от выплаты, хотя у него была возможность погасить задолженность.

«Прокурором города утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя г. Нижневартовска по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – подчеркнули в прокуратуре Нижневартовска.