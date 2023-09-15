Полицейские предотвратили самоубийство мужчины в Нижневартовском районе

В Нижневартовском районе полицейские предотвратили самоубийство пожилого мужчины. Инцидент произошел ранним утром сегодня в поселке Излучинск в районе малого моста через реку Окуневку, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Алена Пастухова шла на работу и заметила мужчину, который пытался совершить необдуманный поступок. Сотрудница полиции подошла к нему и завела разговор, одновременно сообщив о случившемся в дежурную часть.

«Вскоре на помощь подоспел помощник оперативного дежурного отдела полиции №1 в Излучинске младший сержант полиции Максим Руденко. Полицейские отговорили мужчину от столь опрометчивого шага», - отметили в пресс-службе полиции.

В результате жизнь 66-летнего мужчины оказалась вне опасности. Его передали медицинским работникам.

Ранее мы рассказывали, что в 2023 году из жизни добровольно ушли 9 сургутян. При этом за год количество суицидальных попыток среди жителей города уменьшилось в 2,4 раза.