В Нижневартовске толпа подростков избила сверстника и записала это на видео

В Нижневартовске группа подростков избила юношу, весь процесс записывался на видео. Парни и девушки по очереди давали пощечины пострадавшему и заставляли извиняться на коленях. По неподтвержденной информации, у избитого молодого человека есть инвалидность.

Следователи Нижневартовска начали проверку. По словам пресс-службы, на данный момент группе подростков вменяется статья «хулиганство с применением насилия».

«Следователями следственного отдела по городу Нижневартовск устанавливаются личности всех несовершеннолетних, проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Ход поверки поставлен на личный контроль руководителем следственного управления», – сообщили в региональном СК.