Экс-главе МУПа Нижневартовска ужесточили наказание за взятки до 10 лет колонии

В Нижневартовске прокуратура добилась ужесточения наказания для бывшего директора муниципального управления по дорожному хозяйству и благоустройству Виталия Проскурякова, ранее признанного виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Вместо штрафа суд апелляционной инстанции назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Суд установил, что в период с 2017 по 2019 гг. подсудимый, являясь директором муниципального унитарного предприятия и в последующем бюджетного учреждения, получил взятки за попустительство по службе от руководителей подрядных организаций в общей сумме более 1,7 млн. рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Суд первой инстанции назначил экс-директору МУПа наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 7 лет с конфискацией суммы взяток. Гособвинитель не согласился с приговором и подал апелляцию. В итоге вышестоящий суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 7 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на 7 лет.