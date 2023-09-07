16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,8439   EUR  105,0789  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нижневартовске срываются сроки сноса разрушенного при взрыве дома

Судебные разбирательства срывают сроки сноса разрушенного дома в Нижневартовске

В Нижневартовске срываются сроки сноса разрушенного при взрыве дома
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске снос разрушенного при взрыве газа дома по улице Мира 6А затягивается из-за судебных разбирательств с жильцами соседних пятиэтажек. Так, большинство собственников согласились продать администрации свои квартиры на предложенных условиях. Еще часть − предпочли получить жилье в новостройках. Однако, собственники двух квартир на Мира, 4А и на Мира, 8А не согласились на условия администрации, посчитав их невыгодными, рассказал изданию nv86 глава департамента муниципальной собственности Вадим Ряска.

«Подрядчик не может приступить к сносу дома и снести эти арки, потому что в каждом из домов есть квартиры, с которыми мы не смогли достичь договоренности. Сами граждане не стали обращаться в суд, чтобы истребовать с нас большую стоимость. Пришлось администрации города обратиться в суд с требованием заключить соглашение, − пояснил изданию Вадим Ряска. − Если в ходе разбирательства будет назначена новая оценка этих квартир, значит придется ждать, когда эта оценка пройдет и смотреть, какую суд назначит стоимость при выкупе. Пока идет только начальный этап разбирательства», - сообщил глава департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов».

Напоминаем, ранее администрация Нижневартовска сообщала, что расселение жильцов разрушенного дома по улице Мира завершается.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:59, просмотров: 201, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 601
  2. Югорский рыбак обнаружил тело обнаженного мужчины в реке 435
  3. ​В Нефтеюганске пенсионер на Nissan не уступил дорогу «ВАЗу», пострадал человек 354
  4. В Югре установят три пункта весогабаритного контроля 330
  5. Городскую среду Сургута высоко оценили на федеральном уровне 324
  6. Хирурги удалили у сургутянки 15-сантиметровую кисту 320
  7. ​Наталья Комарова предложила скорректировать индекс качества городской среды 303
  8. В Сургуте вновь пройдет фестиваль «60 параллель» 301
  9. В России около 15 миллионов человек находятся в тяжелой депрессии 283
  10. ​Тюменский филармонический оркестр выступит в Сургуте в рамках проекта «Культурное сотрудничество» 270
  1. ​Сургутская ГРЭС-2 реализует проект «Искусство для всех» 2285
  2. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 2182
  3. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 2182
  4. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 2031
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 сентября? // АФИША 1857
  6. В одной из школ Сургута сформировано 16 первых классов 1649
  7. Патриотичность без альтернатив 1593
  8. ​«Школьный сезон принесет новые открытия, знания, важные жизненные уроки…» 1547
  9. В Сургуте нашли подрядчика для сноса ресторана со скандальным прошлым 1505
  10. Власти Сургута назвали лучшие и худшие управляющие компании города 1441
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 14125
  2. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 4055
  3. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 3667
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 августа? // АФИША 3545
  5. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 3147
  6. Это взлом и провокация 3086
  7. ​Идите и обрящете 3083
  8. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 2955
  9. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 2817
  10. Как развивается оленеводство в ХМАО? 2662

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика