Судебные разбирательства срывают сроки сноса разрушенного дома в Нижневартовске

В Нижневартовске снос разрушенного при взрыве газа дома по улице Мира 6А затягивается из-за судебных разбирательств с жильцами соседних пятиэтажек. Так, большинство собственников согласились продать администрации свои квартиры на предложенных условиях. Еще часть − предпочли получить жилье в новостройках. Однако, собственники двух квартир на Мира, 4А и на Мира, 8А не согласились на условия администрации, посчитав их невыгодными, рассказал изданию nv86 глава департамента муниципальной собственности Вадим Ряска.

«Подрядчик не может приступить к сносу дома и снести эти арки, потому что в каждом из домов есть квартиры, с которыми мы не смогли достичь договоренности. Сами граждане не стали обращаться в суд, чтобы истребовать с нас большую стоимость. Пришлось администрации города обратиться в суд с требованием заключить соглашение, − пояснил изданию Вадим Ряска. − Если в ходе разбирательства будет назначена новая оценка этих квартир, значит придется ждать, когда эта оценка пройдет и смотреть, какую суд назначит стоимость при выкупе. Пока идет только начальный этап разбирательства», - сообщил глава департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов».

Напоминаем, ранее администрация Нижневартовска сообщала, что расселение жильцов разрушенного дома по улице Мира завершается.