Два участка дорог сдали в эксплуатацию в Нижневартовске

В Нижневартовске сдали в эксплуатацию два участка дорог. Движение открылось по по проезду Восточному (от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова) и по улице Салманова (от улицы Ленина до улицы Мира), сообщили в пресс-службе администрации города.

Дорога на участке Восточного проезда соединит улицу Героев Самотлора с улицей Фармана Салманова. «На этом участке дороги создана безбарьерная среда. Подрядчиком установлены пандусы, смонтированы тактильные плитки для незрячих пешеходов, сделаны ограждения, бордюры и тротуар», – отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Также данный участок ведет к новой школе №44. Ожидается, что дорога облегчит путь к учебному заведению и разгрузит ближайшие микрорайоны.