В Нижневартовске госпитализировали девушку с пулей в голове

В Нижневартовске после вечеринки на даче госпитализировали 18-летнюю девушку с пулей в голове. По предварительной информации, она случайно прострелила себе висок из пневматического пистолета, сообщили в телеграм-канале Ural Mash.

Оружие, принадлежавшее отчиму пострадавшей, было найдено на родительской даче. Компания решила развлечься и пострелять по мишеням в огороде. Однако, когда девушка захотела перезарядить пистолет, оружие внезапно выстрелило ей в голову. Позже скорая помощь увезла пострадавшую с ранением и сотрясением мозга.

Напоминаем, ранее на автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело.