В ДТП в Нижневартовске пострадала 37-летняя женщина

Накануне, 29 августа, в Нижневартовске 68-летний водитель на «ЗАЗ» выезжал со двора и не уступил дорогу «Toyota». В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Около 7:50, в городе Нижневартовск 68-летний водитель «ЗАЗ», по предварительным данным, выезжая на проезжую часть, с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Toyota», под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП виновник происшествия и 37-летняя пассажирка Toyota получили травмы», − говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир.