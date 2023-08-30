16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,7070   EUR  103,4765  

Новости

Больше новостей
Вы экономите в продуктовых магазинах?
Комментировать
0
А вы купили бы «Москвич»?

Да 24.1%

Нет 67.2%

Не знаю 8.6%

Всего голосов: 116

Комментировать
0
Больше опросов

Пожилой водитель из Нижневартовска неудачно выехал со двора и устроил ДТП

В ДТП в Нижневартовске пострадала 37-летняя женщина

Пожилой водитель из Нижневартовска неудачно выехал со двора и устроил ДТП
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 29 августа, в Нижневартовске 68-летний водитель на «ЗАЗ» выезжал со двора и не уступил дорогу «Toyota». В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Около 7:50, в городе Нижневартовск 68-летний водитель «ЗАЗ», по предварительным данным, выезжая на проезжую часть, с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Toyota», под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП виновник происшествия и 37-летняя пассажирка Toyota получили травмы», − говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:06, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Властям надо озаботиться качеством отдыха в России, а не обвинять родителей в непатриотизме за отправку детей в Турцию 609
  2. ​Учителя переживут 576
  3. «Голубая Луна» взойдет на небе 31 августа 576
  4. ​Двое югорчан отравились алкоголем, один из них скончался 562
  5. ​В Ханты-Мансийске «Водоканал» залил Иртыш грязными сточными водами 551
  6. Россиян в дурно пахнущей одежде не будут пускать на вокзал и в поезда 516
  7. В России протестировали первый импортозамещенный самолет SJ-100 483
  8. Югорчан приглашают на онлайн-забег 477
  9. ​Батареи в квартирах хантымансийцев нагреются на позднее 10 сентября 473
  10. Югра, Москва и Тюменская область попали в топ регионов, где букет для учителя стоит дороже всего 460
  1. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 2162
  2. ​Неизбежность 2033
  3. ​Вперёд, в прошлое 1889
  4. ​Парковочная реформа на самом деле в интересах и пешеходов, и водителей, потому что наводит порядок в этой сфере 1642
  5. ​Ханты-Мансийский НПФ выплатил за полугодие 1,5 миллиарда рублей 1537
  6. ​В Тюменской области создадут образовательные кластеры в отраслях «Машиностроение» и «Дорожное строительство» 1535
  7. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1515
  8. На автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело 1488
  9. Ключевая ставка — 12%: как новые экономические условия отразятся на покупателях и продавцах недвижимости? 1421
  10. Скоро в школу! А готов ли ребенок? 1370
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 13431
  2. Не в экстрасенсах дело 6403
  3. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5739
  4. Создавать колесо 4731
  5. ​Сургутская ГРЭС-2 завершила ремонт теплосетей 3610
  6. ​Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX 3505
  7. ​Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью 3496
  8. ​Как платить налоги на дистанционке? 3486
  9. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 3455
  10. ​Жильё в деталях: на что кроме цены и площади обратить внимание, выбирая квартиру 3203

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика