Прививочная кампания против гриппа стартовала в детской поликлинике Нижневартовска

В детской поликлинике Нижневартовска стартовала прививочная кампания против гриппа. В медучреждение поступила партия иммунобиологического препарата «Ультрикс-Квадри». Медики советуют поставить прививки в сентябре-октябре, до начала эпидемического подъема заболеваемости, пишет телеграм-канал администрации Нижневартовска.

Как пояснили в поликлинике, если ребенок не посещает образовательное учреждение, за получением прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства в часы приема к участковому врачу-педиатру. Школьникам и воспитанникам детских садов иммунизация проводится в медицинском кабинете образовательного учреждения, которое посещает ребенок. Родителям необходимо только заполнить добровольное информированное согласие на вакцинацию.

«Наиболее опасен грипп для детей младшего возраста, людей с хроническими заболеваниями легких, сердца, иммунной, эндокринной систем. Важно своевременно проводить профилактику гриппа и вызывать врача в случае заболевания. Самолечение при гриппе недопустимо. Только врач должен поставить диагноз и назначить лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Нижневартовской городской детской поликлиники Вера Кошкина.