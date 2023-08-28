В Нижневартовске прооперировали 37-летнюю женщину с огромной опухолью в носу

В Нижневартовской окружной больнице врачи избавили 37-летнюю женщину от пятисантиметровой опухоли, мешавшей ей свободно дышать. Доброкачественное образование занимало левую гайморову пазуху, полость носа и решетчатый лабиринт, поделились в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Командная работа анестезиологов, рентгенхирургов и нас создала идеальные условия для операции. Помимо того, что благодаря рентгенхирургам кровоснабжение опухоли значительно уменьшилось, реаниматологи ввели пациентку в состояние управляемой гипотонии, когда артериальное давление снижается и кровоточивость тканей становится меньше. Благодаря их мастерству на протяжении трёхчасовой операции, давление держалось в пределах 80/60 мм ртутного столба. Операционная кровопотеря стала минимальной и составила 30 мл», – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Максим Манаков.

Операция проходила в два этапа. Сначала врачи прекратили «питание» опухоли, а затем с помощью эндоскопа она была удалена через ноздрю. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, поэтому женщину уже выписали домой.