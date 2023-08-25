В Нижневартовском районе ожидаются сильные дожди, гроза и порывистый ветер

В Нижневартовском районе днем 25 августа ожидаются неблагоприятные явления погоды: сильный дождь, гроза и порывистый ветер.
«По информации ЕДДС города Нижневартовска, 25 августа на территории Нижневартовского района ожидаются неблагоприятные погодные явления – сильный дождь, гроза, возможно усиление ветра», - сообщила пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.
Водителей и пешеходов призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А именно:
- пешеходам в темное время суток рекомендовано носить светоотражающие элементы на одежде/обуви/аксессуарах. Переходить через проезжую часть следует только на нужный сигнал светофора;
- водителям следует быть особенно внимательными вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.